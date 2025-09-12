УЕФА частично снял дисквалификацию с Флика, полученную после матча с «Интером» в прошлой ЛЧ. Тренер сможет присутствовать на игре с «Ньюкаслом»

Ханси Флик сможет руководить «Барсой» в игре с «Ньюкаслом» в ЛЧ.

Как сообщает Marca, УЕФА частично удовлетворил апелляцию каталонцев и снял с немца и его помощника Маркуса Зорга дисквалификацию на один матч.

Напомним, оба тренера были дисквалифицированы по итогам инцидентов, произошедших по окончании ответного матча с «Интером» в полуфинале прошлого розыгрыша (3:3, 3:4).

Отмечается, что УЕФА не отменяет наказание, а приостанавливает на испытательный срок. В случае повторного нарушения санкция будет восстановлена.

Таким образом, Ханси Флик сможет присутствовать на выездном матче с «Ньюкаслом» в 1-м туре общего этапа ЛЧ, который пройдет 18 сентября.