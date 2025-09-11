Хаманн о Гвардиоле: «Удивлюсь, если он проведет в «Сити» еще два сезона. Продление контракта – символический жест, чтобы всех заткнуть»
Дитмар Хаманн ожидает ухода Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» в ближайший год.
«Ну, они продлили контракт в прошлом сезоне, кажется, когда у них была серия из 10 или 12 матчей без поражений.
И я думаю, это был просто символический жест, чтобы всех успокоить и заткнуть, им сказали, сколько еще он будет работать.
Но я удивлюсь, если он проведет в команде еще два сезона, скажем так», – заявил экс-хавбек «Ливерпуля».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости