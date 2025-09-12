Агуэро о проблемах «Сити»: «Удивляюсь, что после всех достижений Пепа умудряются критиковать. Команда перестраивается, нужно немного времени»

Серхио Агуэро уверен, что Пеп Гвардиола выправит ситуацию в «Ман Сити».

После трех туров «горожане» занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ .

«У команды худший старт за 21 год… Нельзя сказать, что начало вышло блестящим. Я списываю это на очень насыщенное трансферное окно, когда многие игроки приходили и уходили. Команда все еще проходит процесс перестройки, и, возможно, нужно немного времени, чтобы она начала показывать максимум. Я уверен, что у них это получится.

Я считаю, что после всех достижений Пепа люди должны уважать его точку зрения. Я все еще удивляюсь, что его умудряются критиковать после не самого удачного сезона и непростого старта этого. За столько лет Пеп привел команду к множеству титулов, а когда это не удавалось, мы все равно стабильно были одними из главных претендентов.

Он создал огромное наследие, которое все должны ценить. Возможно ли, что команда попала в спад? Может быть – но это лишь оттеняет грандиозные достижения его работы. Борьба за все турниры каждый год – это нелегкая задача. Вот почему я доверяю ему и считаю, что он выправит курс и и покажет путь к возвращению», – сказал бывший нападающий «Ман Сити ».