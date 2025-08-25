  • Спортс
  • Грилиш о «Ман Сити»: «Я не разлюбил футбол, но получал от него не так много удовольствия. В «Эвертоне» хочу снова испытать чувство, что когда не терпится выйти на поле»
36

Джек Грилиш заявил, что перестал получать удовольствие от футбола в «Ман Сити».

Вингер «Эвертона» сделал две результативные передачи в матче АПЛ против «Брайтона» (2:0). Грилиш выступает за «ирисок» на правах аренды из «Манчестер Сити».

«Главное – это каждый день получать удовольствие от футбола и от игры.

Думаю, наверное, за последние пару лет я не разлюбил футбол, но получал от него не так много удовольствия, как следовало бы.

Я безумно люблю футбол и хочу снова испытать то чувство, когда ты просыпаешься в день матча и тебе не терпится выйти на поле. Именно это я чувствовал против «Брайтона», и, надеюсь, моя игра это показала.

Этим летом я почувствовал, что пришло время перемен. Как только я поговорил с главным тренером Дэвидом Мойесом, то понял, что хочу перейти именно в «Эвертон».

Было много причин, по которым я хотел перейти, и этот матч показал, почему я не ошибся», – сказал Джек Грилиш.

Грилиш вернулся! Два ассиста против «Брайтона» – больше, чем за весь прошлый сезон

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
