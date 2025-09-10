Сафонов о слухах про уход из «ПСЖ»: «Меня никоим образом это не трогает, я‑то знаю правду. Я поехал в Европу за трудностями, странно их избегать»

Матвей Сафонов высказался о слухах про возможный уход из «ПСЖ».

– Когда болельщики смогут увидеть вас играющим за «ПСЖ»? Делаете все, чтобы выходить в стартовом составе?

– Этот вопрос должен быть не ко мне. Естественно, я понимаю, чего от меня требуют, и я знаю, что мне нужно делать, поэтому я стараюсь доказывать свою состоятельность и то, что мне можно доверить место в воротах.

– Разговоры о вашем якобы уходе сильно нервировали, беспокоили? Или не обращали внимания?

– Я думаю, что это нервировало тех, кто читал [новости]; может, тех, кто не хотел, чтобы я переходил, но меня никоим образом это не трогает, потому что я‑то знаю правду (улыбается).

– Мы знаем, что Матвей Сафонов – это тот человек, который не привык сдаваться и опускать руки раньше времени, человек, который идет до конца.

– Всегда говорил о том, что я поехал в Европу за трудностями. И странно, когда я получаю эти трудности, от них уезжать и их избегать. Думаю, что это не то, к чему нужно стремиться мне лично, – сказал вратарь «ПСЖ».