Сафонов о французском языке: «Одно из разочарований – жалюзи. Jalousie переводится как «ревность». Но в голове складывается картинка, почему слово закрепилось за шторами»

Матвей Сафонов рассказал о происхождении слова жалюзи.

«Вернулся на днях в Париж и в свою привычную рутину! А сегодня возобновил свои уроки иностранных языков. Понял, что регулярно нахожу что-то интересное во французском языке и вообще во Франции, поэтому возникла идея делиться с вами своими эмоциями и новыми знаниями.

Одно из моих первых разочарований – это жалюзи. С детства меня учили, что «жалюзи» – французское слово, и, естественно, приехав в Париж, я думал, что наконец-то смогу блеснуть своими знаниями. И какого было мое разочарование, что французы не знают свое же «французское» слово😁.

Если честно, то знают, но совершенно в другом значении 🤷🏻‍♂️. В общем, выяснилось, что jalousie переводится как «ревность» и используется только в этом смысле. Но в голове легко складывается картинка, почему именно это слово закрепилось за оконными шторами 😁🙈», – написал вратарь «ПСЖ » в своем телеграм-канале.