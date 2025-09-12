«Мне сказали поехать к шаману, который лечил Роналдо. Это был катастрофический опыт». Шакири о лечении травмы в «Интере»
Джердан Шакири вспомнил, как его отправили лечиться у шамана.
Этот эпизод произошел во времена выступлений швейцарского футболиста за «Интер».
– Это правда, что тебя отправили лечиться к «особенному» врачу?
– К шаману, не просто к врачу. Мне сказали поехать к этому парню, который творит чудеса и который также лечил Роналдо. Манчини тоже сказал мне сделать это.
Это был катастрофический опыт. Я ехал к нему полтора часа на машине, но это не помогло, – сказал полузащитник «Базеля».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
