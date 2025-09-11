ЦСКА подпишет Поповича из молодежки «Наполи». Хавбек проходит медосмотр в Москве

ЦСКА подпишет полузащитника молодежной команды «Наполи» Матию Поповича.

19-летний сербский полузащитник подпишет 5-летний контракт с армейцами, сообщает «СЭ». ЦСКА подпишет Поповича на правах свободного агента, при этом «Наполи » получит 10% от суммы перепродажи.

Переход Поповича в ЦСКА подтвердил спортивный директор «Наполи» Джованни Манна.

– Мы ведем переговоры с ЦСКА по Поповичу. Он уже находится в Москве.

– Это будет трансфер или аренда?

– Мы оформляем трансфер, – сказал Манна в интервью «Матч ТВ ».