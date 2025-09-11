«Сочи» подписал Ломаева на год
Иван Ломаев присоединился к «Сочи» в качестве свободного агента.
Контракт с бывшим голкипером «Крыльев Советов» рассчитан на один год.
Ломаев выступал за самарский клуб с 2020 года и провел в его составе 114 игр. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Изображение: pfcsochi.ru
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Сочи»
