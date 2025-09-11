«Сочи» подписал Ломаева на год

Иван Ломаев присоединился к «Сочи» в качестве свободного агента.

Контракт с бывшим голкипером «Крыльев Советов » рассчитан на один год.

Ломаев выступал за самарский клуб с 2020 года и провел в его составе 114 игр. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Изображение: pfcsochi.ru