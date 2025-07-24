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Ломаев тренируется с «Крыльями»: вратарь может вернуться в команду или перейти в клуб из Сегунды. «Лариса» взяла паузу в переговорах

Иван Ломаев может вернуться в «Крылья Советов».

26-летний вратарь покинул самарский клуб в июне. Сообщалось, что игрок согласовал условия контракта с «Ларисой».

Однако греческий клуб взял паузу в переговорах по трансферу, поэтому Ломаев рассматривает другие варианты продолжения карьеры, пишет «Чемпионат». Сейчас он тренируется с «Крыльями Советов».

К голкиперу проявляют интерес клубы из Сегунды, но и «Крылья» раздумывают над тем, чтобы предложить Ивану контракт.

В минувшем сезоне вратарь провел 14 матчей, пропустил 23 гола и дважды сыграл на ноль.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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