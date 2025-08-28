Пропалестинские протестующие прервали гонку команды Israel-Premier Tech на пятом этапе «Вуэльты»

Выступление Israel-Premier Tech на 5-м этапе «Вуэльты» прервали протестующие.

Этап проходил через испанский город Фигерас. Люди с палестинскими флагами и плакатами в поддержку Палестины оказались на трассе, создав препятствие для велосипедистов.

Полиция убрала протестующих с дороги, гонщики смогли продолжить выступление. Время израильской команды было скорректировано, это не повлияло на итоговый результат гонки.

Победу на этапе одержала команда UAE Team Emirates – XRG, Israel – Premier Tech финишировала 14-й.