Пропалестинские протестующие прервали гонку команды Israel-Premier Tech на пятом этапе «Вуэльты»
Выступление Israel-Premier Tech на 5-м этапе «Вуэльты» прервали протестующие.
Этап проходил через испанский город Фигерас. Люди с палестинскими флагами и плакатами в поддержку Палестины оказались на трассе, создав препятствие для велосипедистов.
Полиция убрала протестующих с дороги, гонщики смогли продолжить выступление. Время израильской команды было скорректировано, это не повлияло на итоговый результат гонки.
Победу на этапе одержала команда UAE Team Emirates – XRG, Israel – Premier Tech финишировала 14-й.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: El Correo
