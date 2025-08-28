0

Пропалестинские протестующие прервали гонку команды Israel-Premier Tech на пятом этапе «Вуэльты»

Выступление Israel-Premier Tech на 5-м этапе «Вуэльты» прервали протестующие.

Этап проходил через испанский город Фигерас. Люди с палестинскими флагами и плакатами в поддержку Палестины оказались на трассе, создав препятствие для велосипедистов.

Полиция убрала протестующих с дороги, гонщики смогли продолжить выступление. Время израильской команды было скорректировано, это не повлияло на итоговый результат гонки. 

Победу на этапе одержала команда UAE Team Emirates – XRG, Israel – Premier Tech финишировала 14-й. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: El Correo
велошоссе
Israel - Premier Tech
logoВуэльта
Политика
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Материалы по теме
«Вуэльта». 6-й этап. Вайн победил, Трэен финишировал 2-м и возглавил общий зачет
13сегодня, 15:47
«Вуэльта». 5-й этап. UAE Team Emirates – XRG победила в командной «разделке», Visma | Lease a Bike – 2-я
8вчера, 16:35
«Вуэльта». 4-й этап. Тернер победил, Филипсен – 2-й, Планкарт – 3-й
1026 августа, 15:01
Главные новости
«Вуэльта». 6-й этап. Вайн победил, Трэен финишировал 2-м и возглавил общий зачет
13сегодня, 15:47
«Вуэльта». 5-й этап. UAE Team Emirates – XRG победила в командной «разделке», Visma | Lease a Bike – 2-я
8вчера, 16:35
«Вуэльта». 4-й этап. Тернер победил, Филипсен – 2-й, Планкарт – 3-й
1026 августа, 15:01
Гийом Мартен получил перелом двух позвонков из-за падения на этапе «Вуэльты»
26 августа, 11:33
«Вуэльта». 3-й этап. Годю победил, Вингегор сохранил лидерство в общем зачете
1025 августа, 15:55
У команды Visma – Lease a Bike украли 18 велосипедов перед третьим этапом «Вуэльты»
2325 августа, 09:28
Россиянин Яковлев завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по велотреку
24 августа, 16:43
«Вуэльта». 2-й этап. Вингегор победил и возглавил общий зачет, Чикконе – 2-й, Годю – 3-й, россиянин Ермаков – вне топ-100
1224 августа, 16:19
17-летний испанский велогонщик Мелендес погиб после попадания в завал на «Вуэльте Рибера дель Дуэро»
1024 августа, 14:42
Россиянка Даньшина завоевала серебро на юниорском чемпионате мира по велотреку в Нидерландах
23 августа, 20:13
Ко всем новостям
Последние новости
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46
Суворова и Неяскин выиграли финальный этап Кубка России по гонкам BMX
5 ноября 2023, 08:25