«Вуэльта». 11-й этап. Гонщики проедут среднегорный маршрут с набором высоты 3200 м
«Вуэльта Испании-2025»
11-й этап
Бильбао – Бильбао
157,4 км
Начало – 14:51 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Общий зачет (после 10-го этапа)
1. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 37.33,52
2. Турстейн Трэен (Норвегия, Bahrain – Victorious) – 0,26
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,38
4. Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling) – 0,58
5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,03
6. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,05
7. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 2,12
8. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,16
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – то же время
10. Мэттью Риччителло (США, Israel – Premier Tech) – 2,43...
80. Роман Ермаков (Россия, Bahrain – Victorious) – 58,09