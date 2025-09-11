Мать Мбаппе: «Остаться в «ПСЖ» в 2022-м Килиана уговорили я и его отец. Давление было огромным. Когда тебе говорят, что придется увольнять сотрудников, что будут проблемы с ТВ-правами...»

Мама Килиана Мбаппе рассказала, что форвард остался в «ПСЖ» в 2022-м из-за нее.

«Мы знали с тех пор, как ему было 15 лет, куда он направляется. Так что мы вместе с его отцом просто были рядом и следили за тем, чтобы он попал в «Реал Мадрид ».

Он продлил контракт с «ПСЖ» в 2022 году потому, что это мы попросили его остаться. Это был единственный раз, когда мы вмешались. На него оказывалось огромное давление. Когда тебе говорят, что из-за его ухода придется увольнять сотрудников, что будут проблемы с телевизионными правами, что это Париж, что есть новый тренировочный центр, Олимпийские игры, чемпионат мира на подходе…

К тому же «Пари Сен-Жермен » был на верном пути к победе в Лиге чемпионов. Сегодня все работает, как мы видим. Но я и знала, что с приходом Луиша Кампуша все будет хорошо», – сказала Файза Ламари.