Мама Мбаппе: «Килиан страстно любит футбол, у него зависимость! Он много зарабатывает, но не иметь никакой личной жизни – это жертва»

Мама Килиана Мбаппе считает, что его отличает страстная любовь к футболу.

– Что понял Килиан, чего не удалось понять другим?

– Килиан страстно любит футбол. Что сейчас не так часто бывает со многими детьми. Вставать каждое утро, тренироваться каждый день, не иметь никакой личной жизни – это своего рода жертва.

Сегодня мы видим, как он сходит с трапа самолета, у него прекрасная жизнь, он много зарабатывает, но по сравнению с парнями его возраста (26 лет), у него нет социальной жизни.

Лучше любить то, что ты делаешь, чтобы избежать проблем с психическим здоровьем. Клубы должны учитывать это еще на этапе воспитания.

Я думаю, что сила Килиана в том, что он глубоко любит футбол. Это зависимость! – сказала мать и агент Мбаппе Файза Ламари.

Мбаппе о том, что он еще не женился: «Каждый строит свою жизнь по-своему. Я исхожу из того, что футбол – вся моя жизнь, хочу извлечь максимум. Только будущее и Бог покажут, прав я или ошибаюсь»