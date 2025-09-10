  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мама Мбаппе: «Килиан страстно любит футбол, у него зависимость! Он много зарабатывает, но не иметь никакой личной жизни – это жертва»
9

Мама Мбаппе: «Килиан страстно любит футбол, у него зависимость! Он много зарабатывает, но не иметь никакой личной жизни – это жертва»

Мама Килиана Мбаппе считает, что его отличает страстная любовь к футболу.

– Что понял Килиан, чего не удалось понять другим?

– Килиан страстно любит футбол. Что сейчас не так часто бывает со многими детьми. Вставать каждое утро, тренироваться каждый день, не иметь никакой личной жизни – это своего рода жертва.

Сегодня мы видим, как он сходит с трапа самолета, у него прекрасная жизнь, он много зарабатывает, но по сравнению с парнями его возраста (26 лет), у него нет социальной жизни.

Лучше любить то, что ты делаешь, чтобы избежать проблем с психическим здоровьем. Клубы должны учитывать это еще на этапе воспитания.

Я думаю, что сила Килиана в том, что он глубоко любит футбол. Это зависимость! – сказала мать и агент Мбаппе Файза Ламари.

Мбаппе о том, что он еще не женился: «Каждый строит свою жизнь по-своему. Я исхожу из того, что футбол – вся моя жизнь, хочу извлечь максимум. Только будущее и Бог покажут, прав я или ошибаюсь»

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?28125 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
деньги
Файза Ламари
logoСборная Франции по футболу
детский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мама Мбаппе о Роналду: «Килиан был очарован им. Говорил: «Я португалец», ходил смотреть матчи Португалии и болеть за Криштиану»
15сегодня, 11:56
Мбаппе не считает, что у него есть «придворные»: «Мне посчастливилось заработать много денег, но я никогда не чувствовал, что меня считают королем, что мне говорят «да» на все»
14сегодня, 09:36
Мбаппе об окружении: «Ты должен быть осторожен, но не впадать в паранойю. Грань очень тонка, тебя могут принять за сумасшедшего. Порой думаешь: «Почему он это говорит? Чего он хочет?»
27сегодня, 08:40
Главные новости
Круговой записывал рэп-трек: «Друг говорит: «Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной». Записались, наложили биты, слушаем – полная хрень получилась»
49 минут назад
Губерниев об уголовном деле Смолова: «Не удивлюсь, если он сядет. Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности»
1722 минуты назад
Мбаппе о том, что он еще не женился: «Каждый строит свою жизнь по-своему. Я исхожу из того, что футбол – вся моя жизнь, хочу извлечь максимум. Только будущее и Бог покажут, прав я или ошибаюсь»
1434 минуты назад
Андрей Мостовой о школе: «В детстве воспринимал это как мучение, самое нелюбимое – зубрежка и домашнее задание. Но это не только уроки, но и подготовка ко взрослой жизни»
1058 минут назад
Экс-судья Кут обвинен в создании непристойного видео с ребенком самой серьезной категории – под нее подпадают ролики с изнасилованиями. Ранее он оскорблял Клоппа и употреблял кокаин
34сегодня, 12:12
Форвард «Ман Сити» Мармуш пропустит матч с «МЮ» из-за травмы колена
6сегодня, 11:58
Мама Мбаппе о Роналду: «Килиан был очарован им. Говорил: «Я португалец», ходил смотреть матчи Португалии и болеть за Криштиану»
15сегодня, 11:56
Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»
77сегодня, 11:46
«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031-го. Объявят до матча со «Спартаком» («СЭ»)
19сегодня, 11:40
Мбаппе о реакции на победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Если быстро все проанализировать, можно подумать, что я гребаный неудачник. Нельзя плевать на команду, где есть твои друзья»
11сегодня, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о Батракове: «Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Алексей больше, чем полкоманды»
114 минут назад
«Ротор» сыграет с «КАМАЗом». Волгоградцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против челнинцев!
24 минуты назадРеклама
ЦСКА интересовался Стассеном из «Сент-Этьена». Клуб отказался обсуждать трансфер форварда из-за политической обстановки («Чемпионат»)
938 минут назад
Симеоне о Ла Лиге: «Атлетико» пора победить. Мне не достаточно третьего места, это меня не радует»
847 минут назад
Солдатенков перейдет в «Сочи» из «Крыльев» за 100 млн рублей. Защитник подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)
5сегодня, 12:24
Барко – лучший игрок «Спартака» в августе. Аргентинец обогнал Мартинса на 1% в голосовании
3сегодня, 12:14
Булыкин о Баринове и «Локо»: «Агенты выкручивают руки клубу, когда у хороших игроков заканчивается контракт. Будет обидно, если он уйдет. Хочу, чтобы Дмитрий встал в один ряд с легендами клуба»
9сегодня, 12:04
Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»
8сегодня, 11:40
Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»
1сегодня, 11:32
О «Шахтере» снимут фильм в Голливуде. Его посвятят 2022 году и бесплатному уходу легионеров
11сегодня, 11:23