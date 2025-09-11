Сын Роналдиньо перешел в «Халл». 20-летний вингер Жоао Мендес будет играть за команду U21
Сын Роналдиньо перешел в английский «Халл».
Клуб, занимающий 17-е место в Чемпионшипе, и 20-летний бразильский вингер Жоао Мендес подписали контракт на один год. Футболист будет играть а молодежную команду «Халла» U21.
Сын бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии ранее находился в системе «Крузейро», «Барсы» и «Бернли».
