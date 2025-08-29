«Барселона» – фаворит общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» – 2-й у букмекеров, «Бавария» и «Сити» – в топ-5, «Арсенал» – 7-й
Букмекеры определились с фаворитами общего этапа Лиги чемпионов.
Главным претендентом на победу в общем этапе считается «Барселона» (7.00). Вторым котируется «Реал» (8.00), третье и четвертое места делят «ПСЖ» и «Бавария» (по 10.00).
Финалист прошлой ЛЧ «Интер» котируется восьмым за 15.00.
Победитель общего этапа ЛЧ по версии букмекеров:
1. «Барселона» – 7.00
2. «Реал» – 8.00
3-4. «Бавария» – 10.00
3-4. «Ман Сити» – 10.00
5-6. «Ливерпуль» – 11.00
5-6. «ПСЖ» – 11.00
7. «Арсенал» – 12.00
8. «Интер» – 15.00
9. «Челси» – 17.00
10. «Тоттенхэм» – 20.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
