  «Барселона» – фаворит общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» – 2-й у букмекеров, «Бавария» и «Сити» – в топ-5, «Арсенал» – 7-й
«Барселона» – фаворит общего этапа Лиги чемпионов. «Реал» – 2-й у букмекеров, «Бавария» и «Сити» – в топ-5, «Арсенал» – 7-й

Букмекеры определились с фаворитами общего этапа Лиги чемпионов.

Главным претендентом на победу в общем этапе считается «Барселона» (7.00). Вторым котируется «Реал» (8.00), третье и четвертое места делят «ПСЖ» и «Бавария» (по 10.00).

Финалист прошлой ЛЧ «Интер» котируется восьмым за 15.00.

Победитель общего этапа ЛЧ по версии букмекеров:

1. «Барселона» – 7.00

2. «Реал» – 8.00

3-4. «Бавария» – 10.00

3-4. «Ман Сити» – 10.00

5-6. «Ливерпуль» – 11.00

5-6. «ПСЖ» – 11.00

7. «Арсенал» – 12.00

8. «Интер» – 15.00

9. «Челси» – 17.00

10. «Тоттенхэм» – 20.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
