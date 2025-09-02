«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Ман Сити» – 8-й
«ПСЖ» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил рейтинг главных претендентов на победу в главном еврокубковом турнире. Первую строчку занял парижский клуб.
Весь топ-10 выглядит так:
1. «ПСЖ»;
2. «Барселона»;
3. «Ливерпуль»;
4. «Реал»;
5. «Челси»;
6. «Бавария»;
7. «Арсенал»;
8. «Манчестер Сити»;
9. «Наполи»;
10. «Интер».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
