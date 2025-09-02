  • Спортс
45

«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Ман Сити» – 8-й

«ПСЖ» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил рейтинг главных претендентов на победу в главном еврокубковом турнире. Первую строчку занял парижский клуб. 

Весь топ-10 выглядит так:

1. «ПСЖ»;

2. «Барселона»;

3. «Ливерпуль»;

4. «Реал»;

5. «Челси»;

6. «Бавария»;

7. «Арсенал»;

8. «Манчестер Сити»;

9. «Наполи»;

10. «Интер». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FourFourTwo
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
рейтинги
logoБарселона
FourFourTwo
logoМанчестер Сити
logoБавария
logoРеал Мадрид
logoАрсенал
logoЧелси
logoИнтер
logoЛиверпуль
logoНаполи
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
