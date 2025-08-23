Конте о 2:0 с «Сассуоло»: «С де Брюйне мы работаем недолго, но уже видны интересные вещи. Я опирался на наработки «Наполи» прошлого года и стараюсь встраивать новичков»
Антонио Конте высказался о работе с Кевином де Брюйне в «Наполи».
Неаполитанцы обыграли «Сассуоло» в 1-м туре Серии А (2:0). Де Брюйне отметился голом.
«Всегда есть, что улучшить. Сегодня мы с самого начала подошли к игре с правильным настроем, хотели сразу задать тон. Я опирался на наработки прошлого года, а теперь стараюсь встраивать новых игроков.
Сегодня из новичков был только де Брюйне. Я ищу правильную формулу, чтобы совмещать трех других игроков и Кевина. Мы работаем вместе совсем недолго, но уже были видны интересные вещи.
В организации игры можно было добавить скоростей и чаще играть вертикально, иногда мы обрывали ситуации, которые могли перерасти во что-то важное. Мы хорошо начали, я увидел правильный дух», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью DAZN.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
