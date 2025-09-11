Баллак о том, что Виртц не перешел в «Баварию»: «Был ли смысл оставаться в Германии еще на 2-3 года? АПЛ давно обошла Бундеслигу, которая уже не так привлекательна для топ-игроков»

Михаэль Баллак заявил, что Флориану Виртцу не было смысла переходить в «Баварию».

В летнее трансферное окно полузащитник перешел из «Байера» в «Ливерпуль » за 116 миллионов фунтов.

«Конечно, английские клубы платят безумные суммы. Но и «Бавария» была готова выложить за Виртца до 100 миллионов евро. А что касается Ника Вольтемаде, то это другой случай.

У «Баварии» есть деньги. Клуб на протяжении десятилетий преуспевал в том, чтобы не влезать в долги и добиваться больших успехов. Поэтому я понимаю, почему «Бавария» решила не платить за Вольтемаде более 55 миллионов евро. Потому что игрок для них потерял ценность. Но меня больше беспокоит кое-что другое.

Рассмотрим пример Виртца. Был ли смысл для его развития еще два-три года играть в Бундеслиге в составе «Баварии»? Конечно, там он будет становиться чемпионом. Но является ли Бундеслига по-прежнему большим вызовом для него? Нет, потому что АПЛ обогнала Бундеслигу еще много лет назад. Такова реальность. Поэтому, как правило, она уже не так привлекательна для топ-игроков. Вот почему необходимы перемены», – сказал бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии.