Клиши о Шерки: «Он сможет приблизиться к показателям де Брюйне, если улучшит игру без мяча. Игроки «Ман Сити» не должны отставать в этом аспекте игры»

Гаэль Клиши считает, что Райан Шерки может приблизиться к Кевину де Брюйне.

22-летний французский полузащитник присоединился к «Манчестер Сити» этим летом.

«У него огромный потенциал для улучшения игры без мяча, это его главная слабость. Но если Пепу удастся улучшить этот аспект, я думаю, он сможет достичь показателей, очень близких к показателям Кевина де Брюйне .

Я никогда не видел игрока, который так легко действует в ограниченном пространстве, как Шерки. С другой стороны, когда теряешь мяч, нужно уметь реагировать, тем более в Англии. Вот это вызывает у меня вопросы к Райану .

У него очень много качеств в игре с мячом. С ними очень сложно справиться, это обескураживает. В Премьер-лиге ему придется улучшить свою игру без мяча.

«Сити» пропускает голы при переходе, нельзя допустить, чтобы один или два игрока отставали в этом аспекте игры», – отметил бывший защитник «Манчестер Сити » и сборной Франции.