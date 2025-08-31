Шерки пропустит два месяца из-за разрыва квадрицепса. Вместо игрока «Сити» в сборную Франции впервые вызван Экитике

Райан Шерки выбыл до второй половины осени.

Полузащитник «Манчестер Сити » получил разрыв квадрицепса и исключен из заявки сборной Франции на ближайшие матчи. Вместо него впервые вызван Юго Экитике («Ливерпуль »).

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что Шерки пропустит два месяца .

Райан был куплен у «Лиона» за 36,5 млн евро (плюс 6 млн в виде бонусов). Статистику 22-летнего полузащитника можно изучить здесь .