Шерки пропустит два месяца из-за разрыва квадрицепса. Вместо игрока «Сити» в сборную Франции впервые вызван Экитике
Райан Шерки выбыл до второй половины осени.
Полузащитник «Манчестер Сити» получил разрыв квадрицепса и исключен из заявки сборной Франции на ближайшие матчи. Вместо него впервые вызван Юго Экитике («Ливерпуль»).
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что Шерки пропустит два месяца.
Райан был куплен у «Лиона» за 36,5 млн евро (плюс 6 млн в виде бонусов). Статистику 22-летнего полузащитника можно изучить здесь.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер сборной Франции
