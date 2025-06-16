Райан Шерки: «Пеп говорил, что заинтересован во мне. Он сказал: «Ты свободен, когда получаешь мяч». Мне это нравится»
Райан Шерки рассказал, что Пеп Гвардиола хотел видеть его в «Манчестер Сити».
«Пеп сказал мне: «Ты свободен, когда получаешь мяч», – и это мне очень нравится, потому что помогать команде – мое главное качество.
Когда я говорил с Пепом, он [сказал, что] заинтересован во мне. Он был предельно ясен. Система, клуб и город очень хороши. Я говорил с Пепом о своей позиции, и мы обсудили, что мне нравится делать на поле», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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