Экс-президент РФС и «Зенита» Фурсенко стал советником министра спорта РФ Дегтярева
Экс-президент РФС и «Зенита» Сергей Фурсенко стал советником министра спорта РФ.
О том, что Фурсенко стал советником Михаила Дегтярева, сообщает «РБ Спорт».
Фурсенко работал президентом «Зенита» (2005-2008, 2017-2019). В феврале 2010-го он был избран президентом РФС. В июне 2012-го после невыхода сборной России из группы на Евро-2012 Сергей подал в отставку.
В 2019 году Фурсенко покинул пост президента «Зенита» и занял должность вице-президента АО «Газпромбанк».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
