  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-президент РФС и «Зенита» Фурсенко стал советником министра спорта РФ Дегтярева
17

Экс-президент РФС и «Зенита» Фурсенко стал советником министра спорта РФ Дегтярева

Экс-президент РФС и «Зенита» Сергей Фурсенко стал советником министра спорта РФ.

О том, что Фурсенко стал советником Михаила Дегтярева, сообщает «РБ Спорт».

Фурсенко работал президентом «Зенита» (2005-2008, 2017-2019). В феврале 2010-го он был избран президентом РФС. В июне 2012-го после невыхода сборной России из группы на Евро-2012 Сергей подал в отставку.

В 2019 году Фурсенко покинул пост президента «Зенита» и занял должность вице-президента АО «Газпромбанк».

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33003 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Фурсенко
logoЗенит
Министерство спорта России
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Дегтярев
Политика
logoГазпром
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
История лимита: РФС вводил «липовый», теперь решает Минспорта
476 августа, 09:20
Австралия ввела санкции против Марии Киселевой и Сергея Фурсенко
4726 июня, 07:25
Кожевникова про слова Путина о легионерах в «Зените» в 2017-м: «Президент все понимает, но руки до футбола не доходят, лимит необходим! Зачем нам столько иностранцев, своих не растим поэтому»
10910 апреля, 15:49Фото
Главные новости
32-летний Егоров обслужит дерби «Динамо» – «Спартак», Мешков назначен на игру «Зенита» и «Балтики», Карасев – ЦСКА и «Ростова»
48 минут назад
Воспитанник «Зенита» Васильев: «Не могу представить себя в «Спартаке», он не близок мне по духу. С внутренней кухней красно-белых я чуть-чуть знаком»
917 минут назад
Дегтярев о литературе для футболистов: «Выдали, что Минспорт навязывает. Я сказал, что читать полезно всем, а какие книги – сами решите. Можем передвижную библиотеку сделать»
830 минут назад
«Челси» об обвинениях за нарушения при Абрамовиче: «Нынешние владельцы сами сообщили FA о неполной финансовой отчетности и дали доступ к файлам и архивам. Рады, что дело подходит к концу»
1235 минут назад
Экс-вратарь «Спартака» Свинов: «Я видел, как люди пашут на заводах и производствах – мой отец собирает мебель, например. Как можно убиваться, обладая привилегией зарабатывать футболом?»
1344 минуты назад
Дегтярев о словах Гинера про лимит и книги для футболистов: «Хочу выразить уважение, он с юмором отнесся, умница, молодец. Это показатель цельной натуры»
2249 минут назад
Митрофанов о лимите: «У РФС есть полномочия ужесточить его сильнее, чем Минспорт. Засилья легионеров нет – их в России меньше 5%. Молодых сильных россиян много, они попадают в сборную»
1355 минут назад
FA выдвинула против «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год
55сегодня, 10:20
Васильев о «Зените»: «Доверять молодым игрокам – это утопия. Мне понятна стратегия клуба, у которого стоит цель выигрывать каждый матч. В юбилейный сезон важны победы»
13сегодня, 10:14
ЦСКА подпишет Поповича из молодежки «Наполи». Хавбек проходит медосмотр в Москве
28сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала подпишет защитника «Патриотас» Аларкона за 400 000 евро и выплатит 30 000 евро за прекращение аренды футболиста в «Депортиво Пасто» (Sport24)
19 минут назад
Митрофанов о «Химках»: «РФС возбудил в КДК дело в отношении Садыгова из-за утраты клубом профессионального статуса. Я обращусь в ФИФА для запрета деятельности во всем мире пожизненно»
629 минут назад
«Сочи» расторг контракт с Батыревым и отдал Кожемякина в аренду «Торпедо»
39 минут назад
Мбаппе о семье: «Я попал в поле зрения СМИ в раннем возрасте и не хотел, чтобы затрагивали мое. Брат практически родился знаменитым, он раздавал автографы в 8-9 лет, даже не имея подписи»
154 минуты назад
Жоан Лапорта: «Барселона» привержена защите прав и свобод Каталонии, ее языка и культуры. Мы верны принципам, поддерживающим пламя «больше, чем клуба»
8сегодня, 10:03
«Крылья Советов» отдали Бобра в аренду «Нефтехимику» до конца сезона с возможностью досрочного возвращения
5сегодня, 09:43
Путин – финалистам школьной лиги «Кожаный мяч», приуроченной к 80-летию победы в ВОВ: «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего»
9сегодня, 09:43
Мбаппе о том, когда плакал в последний раз: «Когда «ПСЖ» проиграл «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ. Я не играл и чуть не расплакался, потому что был бесполезен»
1сегодня, 09:33
Эссугу выбыл до 2026 года после операции на бедре. Опорник «Челси» травмировался в сборной Португалии U21
5сегодня, 09:29
Йерай о дисквалификации: «После химиотерапии я облысел и начал лечение. Моя жена лечилась почти так же – однажды, когда моих таблеток не было, я принял ее лекарство, не зная, что в нем запрещенное вещество»
сегодня, 09:16