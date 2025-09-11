Экс-президент РФС и «Зенита» Фурсенко стал советником министра спорта РФ Дегтярева

Экс-президент РФС и «Зенита» Сергей Фурсенко стал советником министра спорта РФ.

О том, что Фурсенко стал советником Михаила Дегтярева, сообщает «РБ Спорт».

Фурсенко работал президентом «Зенита» (2005-2008, 2017-2019). В феврале 2010-го он был избран президентом РФС . В июне 2012-го после невыхода сборной России из группы на Евро-2012 Сергей подал в отставку.

В 2019 году Фурсенко покинул пост президента «Зенита » и занял должность вице-президента АО «Газпромбанк».