Мбаппе о семье: «Я попал в поле зрения СМИ в раннем возрасте и не хотел, чтобы затрагивали мое. Брат практически родился знаменитым, он раздавал автографы в 8-9 лет, даже не имея подписи»

Килиан Мбаппе рассказал об отношениях со своим отцом.

– Когда вы с отцом впервые сказали друг другу «Я люблю тебя»?

– Я был уже большим, но, становясь взрослым, понимаешь, что отцу не нужно говорить «Я люблю тебя», чтобы любить тебя. Когда он жертвует собой ради твоего успеха, это ценнее, чем «Я люблю тебя» за завтраком. Наши отношения позволяют нам понимать друг друга, не повторяя «Я люблю тебя» каждый день.

Но я знаю, что он любит меня всей душой. И я тоже люблю его всей душой. Это просто другой взгляд на любовь. И слава, тот факт, что я попал в поле зрения СМИ в очень раннем возрасте, тоже создали эту оболочку. Я не хотел, чтобы люди затрагивали то, что принадлежит мне.

Этан же, напротив, практически родился знаменитым. Он раздавал автографы в 8 или 9 лет, даже не имея подписи. Но это интересно анализировать. Это прослеживает эволюцию жизни родителя, – сказал форвард «Реала » и сборной Франции.

Отец Мбаппе: «На стадионе порой хотелось придушить людей, оторвать головы, когда слышишь, как они обсуждают игру 12-летних детей»