Мбаппе о том, что он еще не женился: «Каждый строит свою жизнь по-своему. Я исхожу из того, что футбол – вся моя жизнь, хочу извлечь максимум. Только будущее и Бог покажут, прав я или ошибаюсь»

Килиан Мбаппе рассказал о своем подходе к личной жизни.

– Многие футболисты женятся очень молодыми. Ты сделал другой выбор. Тебе чего-то не хватает для баланса [между личной жизнью и карьерой]?

– Нет, потому что я сам сделал такой выбор. Каждый строит свою жизнь по-своему. Я делаю это, исходя из того, что футбол – это вся моя жизнь, и что я хочу извлечь максимум из своей карьеры. Может быть, я ошибаюсь... Может быть, я прав (улыбается). Это покажет только будущее покажет или Бог в свое время. Когда ты что-то выбираешь, результат легко принять.

– Как понять, встретив нужного человека, что он здесь не просто так?

– Все сводится к тонкой грани между паранойей и бдительностью. Некоторые люди хотят причинить тебе вред, но не все. Не стоит переусердствовать и просто действовать. Это относится ко всем. Вы женаты? Как вы решили, что она та самая? Вы делаете все возможное, чтобы все получилось, но как угадать?

– Это риск...

– Жизнь – это риск. Часто говорят, что успех приходит к смелым, поэтому нужно пробовать.

Есть нечто, называемое эго, и некоторые люди боятся совершить ошибку. «Я встретил не того человека, и весь мир это увидел!» Нет, такое может случиться. В основном речь идет о том, чтобы признать свою ошибку. И если я допущу ошибку, я снова встану на ноги.

– Можешь ли ты представить, что у тебя будут дети, которые ненавидят футбол?

– Я надеюсь, что так и будет (смеется). Но, к сожалению, я думаю, что футбол не исчезнет из нашей жизни... В любом случае, я бы никогда не посоветовал своему ребенку вступать в мир футбола, – сказал нападающий «Реала ».