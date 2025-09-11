Мбаппе о том, когда плакал в последний раз: «Когда «ПСЖ» проиграл «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ. Я не играл и чуть не расплакался, потому что был бесполезен»

Килиан Мбаппе рассказал, что может довести его до слез.

– Когда вы в последний раз плакали?

– Последний раз, когда я плакал из-за футбола... Я плачу, только когда мне больно. Что касается поражений, я исхожу из того, что они так или иначе заслужены. Травм не заслуживает никто. В случае поражения вы в той или иной степени влияете на это.

Но в последний раз я чуть не заплакал из-за футбола, когда «ПСЖ » проиграл «Манчестер Сити » в ответном полуфинале [Лиги чемпионов в 2021 году]. Я не играл. Тогда я чуть не расплакался, потому что... был бесполезен. Сидя на скамейке запасных, я был похож на победителя VIP-конкурса. Чем вы в такие моменты отличаетесь от миллионов людей, которые смотрят телевизор? Ничем, – сказал форвард «Реала » и сборной Франции.