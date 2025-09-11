Митрофанов о лимите: «У РФС есть полномочия ужесточить его сильнее, чем Минспорт. Засилья легионеров нет – их в России меньше 5%. Молодых сильных россиян много, они попадают в сборную»

В РФС заявили, что пока не получали документов по лимиту и потолку зарплат.

В сентябре министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле». Ранее Дегтярев также допустил введение потолка зарплат, однако впоследствии заявил , что Министерство спорта не собирается его вводить.

9 сентября должна была состояться встреча Дегтярева с представителями клубов РПЛ, но она была перенесена из-за изменения графика министра.

– Пока нет ни одного документа ни по лимиту, ни по потолку зарплат?

– У нас – нет. Только читаем интервью и имеем информацию, как и все. Логика министра понятна, он хочет донести свои идеи.

У РФС есть полномочия ужесточить лимит еще сильнее, чем Минспорт. Сейчас мы исходим из того, что молодых сильных россиян в футболе много, они попадают в сборную. Соотношение на поле игрового времени россиян и легионеров не меняется по сравнению с самым жестким лимитом в российский истории. У иностранцев – 42%, у россиян – 58%. Всего в российском футболе легионеров меньше 5%, засилья нет, неправильно так говорить.

Если хотим улучшить качество иностранцев, чего хотят все, существуют разные механизмы: предъявить требования по качеству, ограничивать количество. Например, брать из определенных стран по рейтингу ФИФА или тех, у кого есть игры за сборную. Но от таких лимитов страны даже если вводили, потом отказывались.

– Что думаете по потолку?

– Нужна встреча, министерство задало тренд и хочет получить реакцию клубов с точки зрения саморегулирования. Возможно, клубы это предложат, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.