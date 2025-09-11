Эссугу выбыл до 2026 года после операции на бедре. Опорник «Челси» травмировался в сборной Португалии U21

Дариу Эссугу не сможет играть за «Челси» до 2026 года из-за травмы.

Лондонцы приобрели 20-летнего опорного полузащитника этим летом у «Спортинг» за 22,27 млн евро.

Футболист получил травму бедра, находясь в расположении сборной Португалии U21. После медицинского осмотра было установлено, что ему необходима операция.

Теперь в «Челси » опасаются, что Эссугу выбыл как минимум на 12 недель после операции, что означает, что он может не попасть в заявку на матч до 2026 года, сообщает The Athletic.

Одна из причин, по которой был подписан контракт с португальцем, – это желание клуба помочь Мойсесу Кайседо справиться с нагрузкой. Однако новичок успел провести всего 3 матча за «синих» на клубном чемпионате мира этим летом.

В прошлом сезоне Эссугу сыграл 27 матчей в Ла Лиге, находясь в аренде в «Лас-Пальмасе». Подробно со статистикой Дариу можно ознакомиться здесь .