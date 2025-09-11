ЦСКА подписал Даниила Еременко, сына Еременко-младшего. 18-летний финский хавбек играл за молодежку «Ромы»
ЦСКА объявил о переходе Даниила Еременко.
Армейцы подписали с 18-летним атакующим финским полузащитником контракт до конца 2027 года.
Даниил – сын экс-игрока «Сатурна» и «Рубина» Алексея Еременко-младшего и внук экс-футболиста «Спартака» Алексея Еременко.
Последним клубом Даниила Еременко была молодежная команда «Рома Сити». Ранее он выступал за финский «Яро» и юношеские команды «Родины», «Ростова» и «Химок».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости