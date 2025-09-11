ЦСКА подписал Даниила Еременко, сына Еременко-младшего. 18-летний финский хавбек играл за молодежку «Ромы»

ЦСКА объявил о переходе Даниила Еременко.

Армейцы подписали с 18-летним атакующим финским полузащитником контракт до конца 2027 года.

Даниил – сын экс-игрока «Сатурна» и «Рубина» Алексея Еременко -младшего и внук экс-футболиста «Спартака» Алексея Еременко.

Последним клубом Даниила Еременко была молодежная команда «Рома Сити». Ранее он выступал за финский «Яро» и юношеские команды «Родины», «Ростова» и «Химок».