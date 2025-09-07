Экс-форвард ЦСКА Шкурин перешел из «Легии» в «Катовице» за 400 тысяч евро. У него 23 гола за 2 последних сезона в Польше

«Катовице» подписал 3-летний контракт с форвардом «Легии» Ильей Шкуриным.

Согласно Transfermarkt, «Катовице» заплатил за 26-летнего белоруса 400 тысяч евро.

За последние два сезона Шкурин забил в чемпионате Польши 23 гола, выступая также за «Сталь Мелец» и «Ракув». Ранее он играл за ЦСКА и киевское «Динамо».

Фото: gkskatowice.eu