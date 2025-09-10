Андрей Мостовой: «Современные родители очень мягко ведут себя с детьми – нужно пожестче иногда. Сегодня нет воспитания на улицах, спортивных площадках»

Андрей Мостовой рассказал, что ему не нравится в современном воспитании детей.

– Ты много рассказывал о своем детстве, о взрослении. Мне интересен конкретно вопрос воспитания. У тебя все было строго или, наоборот, свобода?

– Мне повезло в этом плане, я считаю – и кнут, и пряник был. Ремнем никогда родители не били, но какие-то подзатыльники и поджопники прилетали достаточно часто. Особенно когда наступало время домашнего задания, ха-ха. А так, строгих запретов или правил не было – все в меру. И я за это очень благодарен родителям. Сейчас ведь часто бывает совсем по-другому.

– Давай поподробнее, это интересно. Что в современном воспитании не так?

– Я просто очень часто с этим сталкиваюсь – много знакомых, у которых есть дети. Там, конечно, иногда до смешного доходит – дети могут себя отвратительно вести в обществе, а родители с ними сюсюкаются. Меня бы уже за такое поведение привязали к столу, сидел бы и не рыпался (смеется). Я преувеличиваю, конечно, но современные родители себя очень мягко ведут с детьми. Так тоже нельзя, иногда нужно пожестче быть.

– Ты будешь другим отцом?

– Да, уверен в этом. Наверное, даже хорошо, что у меня пока нет детей – я набрался опыта, примерно понимаю, как надо воспитывать, чтобы нормальный человек вырос. Другой вопрос, что дети уже все равно будут другими – нет воспитания на улицах, спортивных площадках.

– Многому там научился?

– Однозначно. Помню, просто выходили на улицу – и все, обратно не загонишь. Понятно, что фундамент воспитания закладывают родители, школа, но дальше большую роль лично у меня играла улица – необходимость постоять за свои слова, соблюдать субординацию, ценить дружбу, любовь к спорту, различные полезные навыки – это все оттуда, – сказал полузащитник «Зенита ».