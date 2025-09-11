Джержан Шакири назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером, с которым работал.

– У вас было много тренеров. Кто из них был лучшим?

– Я назову Гвардиолу , он лучший с точки зрения тактики и построения игры. Он пытался совершить футбольную революцию в Германии и в «Баварии», и я думаю, что это ему удалось.

Я работал со многими хорошими и успешными [тренерами]. Я также хочу отметить Оттмара Хитцфельда, настоящего человека, к которому я очень привязан. Тренер из другой эпохи.

– У вас также было много партнеров по команде. В том числе великие чемпионы, особенно в «Баварии» и в «Ливерпуле». Кто из них был самым сильным?

– Сложно назвать кого-то одного. Я играл со многими сильными игроками, отличающимися друг от друга, несравненными.

Если бы мне пришлось выбирать, то я бы назвал Рибери . У него была такая же роль, как и у меня, и с первой тренировки он произвел на меня впечатление. Вне поля он улыбался и был абсолютно спокоен, но на поле был неистовым. А какой у него был дриблинг, какой уровень.

Франк – один из лучших людей, которых я когда-либо встречал в футболе, – сказал полузащитник «Базеля ».