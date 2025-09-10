  • Спортс
13

Симеоне больше всего нравится игра «Барсы»: «Атлетико» не может играть так, у игроков другие характеристики»

Диего Симеоне нравится игра «Барселоны».

Какая команда вам больше всего нравится по игре?

– «Барселона». У нее другие характеристики и другие игроки. Они хорошо атакуют, используя фланги, играют как команда. Мы же играем не так уж плохо. Но мы используем сильные стороны наших футболистов. 

Мы не можем играть как они, потому что они играют иначе. У их игроков другие характеристики, нам нужно сделать так, чтобы качества наших игроков проявлялись наилучшим образом. Лучшие тренеры – это те, кто умеет раскрыть лучшую версию каждого футболиста.

Если бы вы были в «Барселоне»…

– Я не там, – сказал главный тренер «Атлетико». 

Симеоне не стал отвечать на вопрос о том, как бы при нем играла «Барселона»: «Я не там».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
logoБарселона
logoДиего Симеоне
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoтактика
