«Рубин» объявил о трансфере Арройо из «Бургоса», контракт с защитником – до 2029-го

«Рубин» подписал Андерсона Арройо.

25-летний защитник подписал контракт до 2029 года.

Сообщалось , что «Рубин » заплатил «Бургосу » 1 млн евро за футболиста.

В прошлом сезоне Арройо провел за выступающий в Сегунде клуб 38 матчей. На его счету 1 гол, 1 результативная передача и 6 желтых карточек.

С 2018 до 2024 года колумбиец принадлежал «Ливерпулю», однако ни разу не сыграл за мерсисайдцев, так как не получил разрешение на работу в Англии.