«Рубин» объявил о трансфере Арройо из «Бургоса», контракт с защитником – до 2029-го
«Рубин» подписал Андерсона Арройо.
25-летний защитник подписал контракт до 2029 года.
Сообщалось, что «Рубин» заплатил «Бургосу» 1 млн евро за футболиста.
В прошлом сезоне Арройо провел за выступающий в Сегунде клуб 38 матчей. На его счету 1 гол, 1 результативная передача и 6 желтых карточек.
С 2018 до 2024 года колумбиец принадлежал «Ливерпулю», однако ни разу не сыграл за мерсисайдцев, так как не получил разрешение на работу в Англии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Рубина»
