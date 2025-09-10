7

«Рубин» объявил о трансфере Арройо из «Бургоса», контракт с защитником – до 2029-го

«Рубин» подписал Андерсона Арройо.

25-летний защитник подписал контракт до 2029 года. 

Сообщалось, что «Рубин» заплатил «Бургосу» 1 млн евро за футболиста. 

В прошлом сезоне Арройо провел за выступающий в Сегунде клуб 38 матчей. На его счету 1 гол, 1 результативная передача и 6 желтых карточек.

С 2018 до 2024 года колумбиец принадлежал «Ливерпулю», однако ни разу не сыграл за мерсисайдцев, так как не получил разрешение на работу в Англии.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Рубина»
