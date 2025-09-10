  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рубин» купил Арройо у «Бургоса» за 1 млн евро – сделка закрыта. Защитник подписал контракт на 4 года (Sport24)
0

«Рубин» купил Арройо у «Бургоса» за 1 млн евро – сделка закрыта. Защитник подписал контракт на 4 года (Sport24)

«Рубин» закрыл сделку по Андерсону Арройо.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника из «Бургоса» составит 1 мл евро.

По данным Sport24, 25-летний игрок успешно прошел медосмотр и подписал с «Рубином» контракт на 4 года. 1 млн евро уже поступил на счет испанской команды.

В прошлом сезоне Арройо провел за выступающий в Сегунде клуб 38 матчей. На его счету 1 гол, 1 результативная передача и 6 желтых карточек.

С 2018 до 2024 года колумбиец принадлежал «Ливерпулю», однако ни разу не сыграл за мерсисайдцев, так как не получил разрешение на работу в Англии.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?27688 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
Андерсон Арройо
logoБургос
возможные трансферы
деньги
logoД2 Испания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Рубин» купит Арройо за 1 млн евро у «Бургоса». Экс-защитник «Ливерпуля» прилетел в Казань и подпишет контракт до 2029 года (Иван Карпов)
138 сентября, 12:53
Главные новости
Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»
26 минут назад
«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031-го. Объявят до матча со «Спартаком» («СЭ»)
212 минут назад
Мбаппе о реакции на победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Если быстро все проанализировать, можно подумать, что я гребаный неудачник. Нельзя плевать на команду, где есть твои друзья»
630 минут назад
Осинькин о лимите: «Молодые игроки появляются в командах, где нет больших финансов для приглашения легионеров. Лимит даст рабочие места нашим футболистам в каждом клубе»
1249 минут назад
Андрей Мостовой выбрал Карпина, а не Александра Мостового: «Вообще без вариантов. Чего Александру обижаться? Я объективен»
3250 минут назад
Хенесс о том, что «Бавария» не выкупит Джексона: «Раздражает глупость журналистов – мои слова интерпретировали так, будто я имею что-то против Николаса. Он просто не сможет провести 40 игр»
12сегодня, 10:51
«Интер» показал третью форму на сезон-2025/26 – синевато-серую с оранжевыми элементами. Она посвящена «тем, кто любил команду в 2000-х годах, и тем, кто любит ее сегодня»
20сегодня, 10:38Фото
«Сосьедад» о Захаряне: «Он готов к матчу с «Реалом» – тренируется в общей группе без ограничений»
21сегодня, 10:19
«Жерсон в «Зените» вообще не показывает свой уровень – то ли не хочет, то ли не может. Барко и Энрике – хорошие игроки, но пока даже не рядом с Малкомом». Круговой о легионерах в РПЛ
13сегодня, 10:17
38-летний Месси с 8 голами впервые в карьере стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ
51сегодня, 10:09
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»
412 минут назад
Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»
120 минут назад
О «Шахтере» снимут фильм в Голливуде. Его посвятят 2022 году и бесплатному уходу легионеров
929 минут назад
Пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле: «Я не подавал заявление и претензий к Федору у меня нет. Я вообще не в курсе – еще ничего не видел»
1036 минут назад
«Крылья» принимают «Сочи». Самарцы, приходите на «Солидарность Самара Арену» поддержать команду!
52 минуты назадРеклама
Вратарь Молдовы после 1:11: «Холанд сказал мне, что ему нужно было продолжать забивать из-за разницы мячей. Понимаю его, это часть игры. Я не умру, я должен быть сильным»
11сегодня, 10:40
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
4сегодня, 09:53
Хавбек Исландии Йоханнессон об отмене гола против Франции: «Это лишило нас заслуженного очка – просто смешно»
8сегодня, 09:44
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
5сегодня, 09:08
Депутат Журова об уголовном деле Смолова: «Он сам заинтересован в расследовании. Если Федор невиновен, будет правильнее доказать это официально, чем пытаться объясниться с прессой»
12сегодня, 08:59