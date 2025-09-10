«Рубин» купил Арройо у «Бургоса» за 1 млн евро – сделка закрыта. Защитник подписал контракт на 4 года (Sport24)

«Рубин» закрыл сделку по Андерсону Арройо.

Ранее сообщалось , что сумма трансфера защитника из «Бургоса» составит 1 мл евро.

По данным Sport24, 25-летний игрок успешно прошел медосмотр и подписал с «Рубином » контракт на 4 года. 1 млн евро уже поступил на счет испанской команды.

В прошлом сезоне Арройо провел за выступающий в Сегунде клуб 38 матчей. На его счету 1 гол, 1 результативная передача и 6 желтых карточек.

С 2018 до 2024 года колумбиец принадлежал «Ливерпулю», однако ни разу не сыграл за мерсисайдцев, так как не получил разрешение на работу в Англии.