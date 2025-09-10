«Акрон» арендовал Севикяна у «Ференцвароша» до конца сезона с правом выкупа

Эдгар Севикян стал игроком «Акрона».

Полузащитник сборной Армении перешел в тольяттинский клуб из «Ференцвароша » на правах аренды до конца сезона-2025/26. Соглашение предусматривает возможность выкупа.

Ранее сообщалось , что «Акрон » заплатит за аренду Севикяна 250 тысяч евро, сумма выкупа – чуть более 1 млн евро.

Прошлый сезон Севикян провел в «Локомотиве», за который сыграл 14 матчей в Мир РПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .

