Тоуни о словах Роналду про саудовскую лигу: «Он объездил мир и знает гораздо больше. Для меня она на одном уровне с АПЛ. Мы видели, как «Аль-Хилаль» победил «Сити», здесь умеют играть в футбол»

Айвен Тоуни согласился со словами Криштиану Роналду об уровне саудовской лиги.

Ранее форвард «Аль-Насра » заявил , что чемпионат Саудовской Аравии входит в топ-5 лиг.

«Роналду объездил весь мир и, вероятно, знает гораздо больше меня, поскольку я играл только в Премьер-лиге, Чемпионшипе, а также в Первой и Второй английских лигах.

Для меня [саудовская лига] стоит на одном уровне с Премьер-лигой. Если бы [«Аль-Ахли»] был в Премьер-лиге, мы бы неплохо шли и были бы близки к первой четверке. Это качественная лига, и людям не стоит воротить нос.

Мы видели, как «Аль-Хилаль » играл против «Манчестер Сити » и победил их (со счетом 4:3 на клубном чемпионате мира – Спортс’‘). Я собирался написать твит, но дома меня бы убили, поэтому я промолчал. Но люди увидели уровень «Хилаля».

В Саудовской Аравии высокий уровень. Здесь умеют играть в футбол. Игроки здесь не так известны, как в Премьер-лиге, но есть много тех, кто способен играть», – заявил нападающий «Аль-Ахли ».