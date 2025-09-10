  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тоуни о словах Роналду про саудовскую лигу: «Он объездил мир и знает гораздо больше. Для меня она на одном уровне с АПЛ. Мы видели, как «Аль-Хилаль» победил «Сити», здесь умеют играть в футбол»
12

Тоуни о словах Роналду про саудовскую лигу: «Он объездил мир и знает гораздо больше. Для меня она на одном уровне с АПЛ. Мы видели, как «Аль-Хилаль» победил «Сити», здесь умеют играть в футбол»

Айвен Тоуни согласился со словами Криштиану Роналду об уровне саудовской лиги.

Ранее форвард «Аль-Насра» заявил, что чемпионат Саудовской Аравии входит в топ-5 лиг.

«Роналду объездил весь мир и, вероятно, знает гораздо больше меня, поскольку я играл только в Премьер-лиге, Чемпионшипе, а также в Первой и Второй английских лигах.

Для меня [саудовская лига] стоит на одном уровне с Премьер-лигой. Если бы [«Аль-Ахли»] был в Премьер-лиге, мы бы неплохо шли и были бы близки к первой четверке. Это качественная лига, и людям не стоит воротить нос.

Мы видели, как «Аль-Хилаль» играл против «Манчестер Сити» и победил их (со счетом 4:3 на клубном чемпионате мира – Спортс’‘). Я собирался написать твит, но дома меня бы убили, поэтому я промолчал. Но люди увидели уровень «Хилаля».

В Саудовской Аравии высокий уровень. Здесь умеют играть в футбол. Игроки здесь не так известны, как в Премьер-лиге, но есть много тех, кто способен играть», – заявил нападающий «Аль-Ахли».

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?28584 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoАль-Ахли Джидда
logoчемпионат мира среди клубов
logoАль-Хилаль
logoАйвен Тоуни
logoМанчестер Сити
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Португалии по футболу
соцсети
logoСборная Англии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Роналду расстроен. Он привык выигрывать кубки, но в «Аль-Насре» их мало. Надеемся исправить ситуацию». Форвард клуба Аль-Немер о Криштиану
366 сентября, 15:28
Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
66 сентября, 14:36
«Роналду – величайший футболист в истории. Он изменил футбол, приехав в чемпионат Саудовской Аравии». Форвард «Аль-Насра» Аль-Немер о Криштиану
296 сентября, 10:54
Главные новости
«Краснодар» пытается загубить карьеру моему сыну. Сашу не отпустят». Отец Кокшарова о предложении «Пари НН»
2330 минут назад
Депутат Свищев о драке Смолова: «Федор мог бы превратиться в амбассадора кодекса этики российского спорта. Рассказывал бы юным спортсменам, как важно держать себя в руках»
943 минуты назад
Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Было грустно видеть, что все набросились на такую серьезную тему, как на стейк. Когда все поняли, что я ни при чем, про жертву забыли»
1044 минуты назад
Команде продаж нужен опытный аккаунт-менеджер, который станет нашим MVP рекламы. Ждем вас в Спортсе’’!
58 минут назадПодкасты
Андрей Мостовой: «Опыт с психологами был – дважды. И дважды неудачный. 10 тысяч одно занятие стоило. Но это не значит, что у всех так, это нужная история, людям помогает»
27сегодня, 13:48
РФС не платил за аренду помещений на базе «Новогорск» и не возмещал коммунальные расходы. Недополученный доход – 5,7 млн рублей, заявили в Счетной палате
12сегодня, 13:30
Круговой записывал рэп-трек: «Друг говорит: «Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной». Записались, наложили биты, слушаем – полная хрень получилась»
13сегодня, 13:15
Губерниев об уголовном деле Смолова: «Не удивлюсь, если он сядет. Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности»
33сегодня, 13:02
Мама Мбаппе: «Килиан страстно любит футбол, у него зависимость! Он много зарабатывает, но не иметь никакой личной жизни – это жертва»
16сегодня, 12:57
Мбаппе о том, что он еще не женился: «Каждый строит свою жизнь по-своему. Я исхожу из того, что футбол – вся моя жизнь, хочу извлечь максимум. Только будущее и Бог покажут, прав я или ошибаюсь»
20сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Мостовой о том, что Глушенков не верит в депрессию: «Ну это же Макс. Он невероятно своеобразный парень»
35 минут назад
Анри о сборной Франции: «Мы все знаем, кто будет новым тренером. Я желаю ему всего наилучшего»
15 минут назад
«Трамп может принять решение о возвращении наших клубов в ЛЧ. Он может давить на Европу, сделать предложение, от которого нельзя отказаться». Масалитин о президенте США
715 минут назад
Круговой о деньгах: «Просят не только занять, но и просто помочь. Перевел около 100 тысяч рублей якобы ярому фанату ЦСКА. Когда он почувствовал, что я всегда могу помочь, начал наглеть»
516 минут назад
Дмитрий Васильев об уголовном деле Смолова: «Не сомневаюсь, что он хороший человек и искренне сожалеет, но наказание должно быть. Иначе общество решит, что одним все можно, а другим – нет»
127 минут назад
Форвард «Уфы» Ортис о кумысе: «После него я сделал дубль – выпью снова перед матчем с «Уралом». Если и в этой игре забью, то это станет традицией перед каждым выходом на поле»
254 минуты назад
Нойер о возвращении в сборную: «Меня никто не приглашал, но это даже не вариант. Больше не выступать за Германию было осознанным решением»
1сегодня, 13:52
Леонченко о Баринове: «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества. Вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока»
2сегодня, 13:25
Радимов о Батракове: «Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Алексей больше, чем полкоманды»
3сегодня, 13:10
«Ротор» сыграет с «КАМАЗом». Волгоградцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против челнинцев!
1сегодня, 13:00Реклама