Бруну сообщил Роналду, что останется в Европе минимум на сезон. Хавбек «МЮ» отказал «Аль-Насру», «Аль-Хилалю» и «Аль-Иттихаду» летом (talkSPORT)
Как сообщает talkSPORT, капитан «Манчестер Юнайтед» этим летом отклонил три предложения от саудовских клубов.
Еще до клубного чемпионата мира подписания Фернандеша активно добивался «Аль-Хилаль», а агент игрока Мигел Пинью провел неделю в Саудовской Аравии, участвуя в переговорах. Отмечается, что Бруну был заинтересован в переходе, но после разговора с семьей решил провести как минимум еще один сезон в «Манчестер Юнайтед».
Утверждается, что «Аль-Хилаль» был готов заплатить свыше 80 миллионов фунтов, если бы Фернандеш дал согласие. При этом, все стороны отрицают наличие в контракте хавбека отступных в размере 60 миллионов фунтов.
По словам источника, Фернандеш посчитал, что лучше остаться в «МЮ» в год чемпионата мира. Тем не менее он не исключает переезда в Саудовскую Аравию летом 2026 года.
Интерес к португальцу проявлял и «Аль-Наср» Криштиану Роналду, сделавший неофициальный запрос в конце июля. Сообщается, что Роналду теперь напрямую участвует в трансферной политике клуба после продления контракта. Однако Фернандеш лично сообщил Криштиану о намерении остаться в Европе как минимум на год.
Примерно за две недели до закрытия окна с игроком связался «Аль-Иттихад». Но в клубе Карима Бензема уже превышен лимит на иностранных игроков и продвинуть переговоры по Бруну без ухода одного из легионеров было невозможно.