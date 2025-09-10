  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе не считает, что у него есть «придворные»: «Мне посчастливилось заработать много денег, но я никогда не чувствовал, что меня считают королем, что мне говорят «да» на все»
7

Мбаппе не считает, что у него есть «придворные»: «Мне посчастливилось заработать много денег, но я никогда не чувствовал, что меня считают королем, что мне говорят «да» на все»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своей влиятельности в жизни.

– Чувствуешь ли ты, что у тебя есть придворные?

– Не придворные, нет. Нельзя стать королем. Мне посчастливилось заработать много денег, но я никогда не чувствовал, что меня считают королем. Что у меня полная свобода действий. Что мне говорят «да» на все. Ты должен говорить «нет», когда это нужно... Члены моей семьи чаще говорят «нет», чем «да» (смеется). Меня всегда удивляет, когда они говорят «да».

В конце концов, у каждого своя история. Это никак не связано с тем, чтобы быть футболистом, знаменитым или нет. Мы все несем ответственность за то, что делаем и с кем работаем. Неудачный опыт в любом случае помогает двигаться вперед. Он может быть трудным испытанием, которое нужно преодолеть. Но когда ты посмотришь на эту ситуацию со стороны, когда все останется позади, ты сможешь сказать себе, что это было полезно, – сказал нападающий «Реала». 

Мбаппе об окружении: «Ты должен быть осторожен, но не впадать в паранойю. Грань очень тонка, тебя могут принять за сумасшедшего. Порой думаешь: «Почему он это говорит? Чего он хочет?»

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?27240 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гендиректор «Уфы» о том, что игроки пьют кумыс: «История носит юмористический характер. С такой же иронией могу сказать, что будем давать ребятам башкирскую бузу – она еще хлеще»
112 минут назадВидео
МВД об уголовном деле Смолова: «Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке»
1529 минут назад
Смолову может грозить до трех лет тюрьмы по делу о драке в «Кофемании» (SHOT)
3849 минут назад
Андрей Мостовой: «Большинство богатых, знаменитых и востребованных людей – троечники. Пятерки говорят только об умении зубрить, выполнять задания по правилам. А троечник мыслит иначе»
97сегодня, 09:15
«Ювентус» показал 3-й комплект формы на сезон – темно-зеленый с эмблемой в виде зебры и вставками черного, бордового и цвета слоновой кости. Он вдохновлен виноградниками Пьемонта
13сегодня, 08:57Фото
Шансы «Баварии» выиграть Бундеслигу – 61,4%, «Боруссии» – 8,8%, «Байера» – 8,3% (CIES)
9сегодня, 08:51
Мбаппе об окружении: «Ты должен быть осторожен, но не впадать в паранойю. Грань очень тонка, тебя могут принять за сумасшедшего. Порой думаешь: «Почему он это говорит? Чего он хочет?»
25сегодня, 08:40
Батраков признан лучшим игроком июля-августа в РПЛ. Кисляк победил в народном голосовании
27сегодня, 08:16
Сафонов о слухах про уход из «ПСЖ»: «Меня никоим образом это не трогает, я‑то знаю правду. Я поехал в Европу за трудностями, странно их избегать»
34сегодня, 08:12
Ямаль, Мбаппе, Холанд – кого из топов возьмете на первый тур Основы ЛЧ?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Месси с 8 голами впервые в карьере стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ
47 минут назад
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
323 минуты назад
Хавбек Исландии Йоханнессон об отмене гола против Франции: «Это лишило нас заслуженного очка – просто смешно»
432 минуты назад
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
3сегодня, 09:08
Депутат Журова об уголовном деле Смолова: «Он сам заинтересован в расследовании. Если Федор невиновен, будет правильнее доказать это официально, чем пытаться объясниться с прессой»
9сегодня, 08:59
«Лужники» и EXEED стали стратегическими партнерами. Компания передала олимпийскому комплексу 20 автомобилей
сегодня, 08:41
Капитан Израиля Даса о стычке с итальянцами после 4:5: «Они были очень эмоциональны – чувствовали, что мы заслужили победу, и пытались спровоцировать»
3сегодня, 08:37
Агент Дркушича: «Ванья остается в «Зените», информация о возможном уходе является ложной»
3сегодня, 08:08
Осинькин о «Сочи»: «Есть баланс молодых россиян и иностранцев. Готовы подстроиться под новый лимит уже сейчас»
3сегодня, 07:59
Кечинов о Джику и Ву в «Спартаке»: «Качественные игроки нужны, но не понимаю, где будет играть Литвинов. Хотел бы, чтобы он набирался опыта, становясь лидером»
13сегодня, 07:47