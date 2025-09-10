Мбаппе не считает, что у него есть «придворные»: «Мне посчастливилось заработать много денег, но я никогда не чувствовал, что меня считают королем, что мне говорят «да» на все»

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своей влиятельности в жизни.

– Чувствуешь ли ты, что у тебя есть придворные?

– Не придворные, нет. Нельзя стать королем. Мне посчастливилось заработать много денег, но я никогда не чувствовал, что меня считают королем. Что у меня полная свобода действий. Что мне говорят «да» на все. Ты должен говорить «нет», когда это нужно... Члены моей семьи чаще говорят «нет», чем «да» (смеется). Меня всегда удивляет, когда они говорят «да».

В конце концов, у каждого своя история. Это никак не связано с тем, чтобы быть футболистом, знаменитым или нет. Мы все несем ответственность за то, что делаем и с кем работаем. Неудачный опыт в любом случае помогает двигаться вперед. Он может быть трудным испытанием, которое нужно преодолеть. Но когда ты посмотришь на эту ситуацию со стороны, когда все останется позади, ты сможешь сказать себе, что это было полезно, – сказал нападающий «Реала ».

Мбаппе об окружении: «Ты должен быть осторожен, но не впадать в паранойю. Грань очень тонка, тебя могут принять за сумасшедшего. Порой думаешь: «Почему он это говорит? Чего он хочет?»