«Родина» встретится с «Факелом». Команде нужна ваша поддержка на «Арене Химки» в матче против воронежцев!

«Родина» принимает «Факел» в десятом туре PARI Первой лиги.

Матч пройдет в понедельник, 15 сентября, в 19:30 на стадионе «Арена Химки».

По итогам девяти туров чемпионата «Родина» расположилась на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Воронежцы же занимают первую строчку, обладая 22-я очками. Приходите поддержать команду в домашнем матче против «Факела»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .