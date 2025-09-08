«Рубин» купит Арройо за 1 млн евро у «Бургоса». Экс-защитник «Ливерпуля» прилетел в Казань и подпишет контракт до 2029 года (Иван Карпов)

«Рубин» подпишет защитника Андерсона Арройо.

Сумма сделки с «Бургосом » составит 1 мл евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.

25-летний игрок уже прилетел в Казань для прохождения медосмотра и подписания контракта. Соглашение будет рассчитано до лета 2029 года.

С 2018 до 2024 года колумбиец принадлежал «Ливерпулю», однако ни разу не сыграл за мерсисайдцев, так как не получил разрешение на работу в Англии.

После многочисленных аренд футболист перешел в «Бургос» из Сегунды. Со статистикой защитника можно ознакомиться здесь .