Вратарь Молдовы после 1:11: «Холанд сказал мне, что ему нужно было продолжать забивать из-за разницы мячей. Понимаю его, это часть игры. Я не умру, я должен быть сильным»
Вратарь сборной Молдовы рассказал о разговоре с Эрлингом Холандом после матча.
Молдоване уступили Норвегии (1:11) в отборе на ЧМ-2026. Форвард норвежцев Холанд забил 5 голов.
Выйдя на интервью после матча, Аврам пошутил: «Здравствуйте, я вратарь сборной Молдовы, и я пропустил одиннадцать голов».
– Я разговаривал с Эрлингом. Он сказал: «Это не моя вина», ему просто нужно было продолжать пытаться забивать из-за разницы мячей. Я понимаю его. Это часть игры. Он хотел продолжать бороться.
– Вы когда-нибудь пропускали одиннадцать голов?
– Вы шутите? Конечно, это впервые.
– Какие ощущения?
– Посмотрите на меня, что мне сказать? Я не умру. Я должен быть сильным. Через несколько дней у меня еще один матч.
Но одиннадцать голов – это много, – сказал Кристиан Аврам.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TV2
