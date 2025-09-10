Вратарь Молдовы после 1:11: «Холанд сказал мне, что ему нужно было продолжать забивать из-за разницы мячей. Понимаю его, это часть игры. Я не умру, я должен быть сильным»

Вратарь сборной Молдовы рассказал о разговоре с Эрлингом Холандом после матча.

Молдоване уступили Норвегии (1:11) в отборе на ЧМ-2026 . Форвард норвежцев Холанд забил 5 голов.

Выйдя на интервью после матча, Аврам пошутил: «Здравствуйте, я вратарь сборной Молдовы, и я пропустил одиннадцать голов».

– Я разговаривал с Эрлингом. Он сказал: «Это не моя вина», ему просто нужно было продолжать пытаться забивать из-за разницы мячей. Я понимаю его. Это часть игры. Он хотел продолжать бороться.

– Вы когда-нибудь пропускали одиннадцать голов?

– Вы шутите? Конечно, это впервые.

– Какие ощущения?

– Посмотрите на меня, что мне сказать? Я не умру. Я должен быть сильным. Через несколько дней у меня еще один матч.

Но одиннадцать голов – это много, – сказал Кристиан Аврам .