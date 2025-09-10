Агент Дркушича: «Ванья остается в «Зените», информация о возможном уходе является ложной»

Ванья Дркушич не планирует покидать «Зенит».

Ранее сообщалось , что петербургский клуб готов рассмотреть предложение по 25-летнему центральному защитнику.

«Ванья Дркушич остается в «Зените ». Он полностью сосредоточен на выступлении за клуб.

Информация, что Дркушич может покинуть «Зенит», является ложной и абсолютно не соответствует действительности», – заявил агент игрока Младлен Ратковица.

Словенец представляет команду с января 2025 года после того, как «Зенит» вернул футболист из аренды из «Црвены Звезды». Его действующее соглашение рассчитано до июня 2029 года.