  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Дркушича: «Ванья остается в «Зените», информация о возможном уходе является ложной»
1

Агент Дркушича: «Ванья остается в «Зените», информация о возможном уходе является ложной»

Ванья Дркушич не планирует покидать «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов рассмотреть предложение по 25-летнему центральному защитнику.

«Ванья Дркушич остается в «Зените». Он полностью сосредоточен на выступлении за клуб.

Информация, что Дркушич может покинуть «Зенит», является ложной и абсолютно не соответствует действительности», – заявил агент игрока Младлен Ратковица.

Словенец представляет команду с января 2025 года после того, как «Зенит» вернул футболист из аренды из «Црвены Звезды». Его действующее соглашение рассчитано до июня 2029 года. 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?26811 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВанья Дркушич
возможные трансферы
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» готов рассмотреть предложения о трансферах Эраковича и Дркушича (Legalbet)
985 сентября, 07:59
Дркушич об игре за «Зенит»: «В Словении все гордятся мной»
725 августа, 11:14
Главные новости
Мбаппе об окружении: «Ты должен быть осторожен, но не впадать в паранойю. Грань очень тонка, тебя могут принять за сумасшедшего. Порой думаешь: «Почему он это говорит? Чего он хочет?»
2 минуты назад
Батраков признан лучшим игроком июля-августа в РПЛ. Кисляк победил в народном голосовании
1026 минут назад
Сафонов о слухах про уход из «ПСЖ»: «Меня никоим образом это не трогает, я‑то знаю правду. Я поехал в Европу за трудностями, странно их избегать»
1230 минут назад
Ямаль, Мбаппе, Холанд – кого из топов возьмете на первый тур Основы ЛЧ?
42 минуты назадТесты и игры
На Смолова завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании». У пострадавшего перелом челюсти и стенки глазницы (RT)
118сегодня, 07:35
Анчелотти о шансах Бразилии выиграть ЧМ-2026: «Такова цель. Уверен, выступим успешно»
17сегодня, 07:18
Примирительный турнир Хиддинка, 11 голов Норвегии и пента-трик Холанда, «Спартак» подписал Джику, France Football хочет помириться с «Реалом», банкротство «Химок» и другие новости
17сегодня, 06:10
5-е место в отборе ЧМ – худший результат в истории Бразилии. В квалификации-2002 команда была третьей
42сегодня, 05:46
Вингер «Сан-Паулу» Кармо прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА
47сегодня, 04:43Фото
У Угальде первые голевые действия в сезоне – 2 ассиста с Гаити. За «Спартак» у форварда 0+0 в 8 матчах
32сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Лужники» и EXEED стали стратегическими партнерами. Компания передала олимпийскому комплексу 20 автомобилей
1 минуту назад
Капитан Израиля Даса о стычке с итальянцами после 4:5: «Они были очень эмоциональны – чувствовали, что мы заслужили победу, и пытались спровоцировать»
15 минут назад
Осинькин о «Сочи»: «Есть баланс молодых россиян и иностранцев. Готовы подстроиться под новый лимит уже сейчас»
143 минуты назад
Кечинов о Джику и Ву в «Спартаке»: «Качественные игроки нужны, но не понимаю, где будет играть Литвинов. Хотел бы, чтобы он набирался опыта, становясь лидером»
455 минут назад
«У Морено нет души. Его отношение ко всем футболистам было как к пешкам». Экс-вратарь «Сочи» Заболотный о тренере
11сегодня, 06:55
Карпин о Чалове и сборной: «Будет хорошо выглядеть, будет приезжать. Все зависит от Федора»
9сегодня, 06:39
Игорь Осинькин: «Рассматриваю «Сочи» как долгосрочный проект. Уверен, его можно построить и развить»
5сегодня, 06:22
Кармо перед трансфером в ЦСКА: «Алвес подробно рассказал мне о клубе, очень хорошо отозвался о Москве»
4сегодня, 05:59
Анчелотти о 0:1 в Боливии: «Видел, как Бразилия старалась, играть здесь крайне тяжело. Хотел дать всем игровое время»
2сегодня, 05:24
Энрике Кармо: «Жду с нетерпением возможности играть в ЦСКА. Это отличный клуб»
6сегодня, 04:58