В Словении гордятся тем, что Ванья Дркушич играет в России.

– Как вы думаете, играя за «Зенит», вы сможете продолжить выступать за сборную Словении, попасть на чемпионат мира?

– Конечно. Почему нет?

– Просто говорят, что в Европе мало следят за чемпионатом России.

– Мы с «Сочи » вылетели из Премьер-лиги, а через месяц я сыграл на чемпионате Европы.

– В Словении есть какое-то осуждение, что вы играете в России?

– Все очень довольны и гордятся мной, – сказал Дркушич .