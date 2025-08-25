7

Дркушич об игре за «Зенит»: «В Словении все гордятся мной»

В Словении гордятся тем, что Ванья Дркушич играет в России.

– Как вы думаете, играя за «Зенит», вы сможете продолжить выступать за сборную Словении, попасть на чемпионат мира?

– Конечно. Почему нет?

– Просто говорят, что в Европе мало следят за чемпионатом России.

– Мы с «Сочи» вылетели из Премьер-лиги, а через месяц я сыграл на чемпионате Европы.

– В Словении есть какое-то осуждение, что вы играете в России?

– Все очень довольны и гордятся мной, – сказал Дркушич.

