  • «У Морено нет души. Его отношение ко всем футболистам было как к пешкам». Экс-вратарь «Сочи» Заболотный о тренере
13

«У Морено нет души. Его отношение ко всем футболистам было как к пешкам». Экс-вратарь «Сочи» Заболотный о тренере

Николай Заболотный назвал экс-тренера «Сочи» Роберта Морено бездушным.

Южане уволили испанца на прошлой неделе и назначили Игоря Осинькина. Позже «Сочи» расторг контракт с вратарем Заболотным.

— Мне сложно сказать, почему я был основным, а потом перестал играть. Но его [Морено] отношение ко всем футболистам было как к фишкам или пешкам. Он мог нас двигать на макете, не понимая, что нам трудно исполнять то, что он говорит. Это больше относится к моменту, когда мы вылетели в Первую лигу. В РПЛ, когда Морено только пришел, футболисты его больше понимали. А потом тренер немного изменился.

— Допускаете, что Морено мог где-то играть на публику и быть не до конца искренним в своих словах и поступках?

— Плохо обсуждать его после отъезда, но скажу кратко: души у него нет. Я говорил, что к игрокам он относился как к фишкам — это как раз про его поступки, — сказал Заболотный.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
