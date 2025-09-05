«Сочи» и Николай Заболотный расторгли контракт. Вратарь выступал за клуб с 2018-го

Николай Заболотный ушел из «Сочи» спустя 7 сезонов.

«Николай Заболотный покидает «Сочи » – контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Наш первый голкипер стоял у истоков клуба, сыграл 93 матча, провел 8265 минут на поле, 27 раз оставил ворота «сухими» и установил рекорды, которые до сих пор не побиты: 13 игр на ноль и 563 минут без пропущенных мячей в сезоне 2018/19. На его счету: серебро РПЛ, серебро ФНЛ, два выхода в РПЛ .

Спасибо за преданность, профессионализм и вклад в историю «Сочи»!

Удачи и новых побед, Коля!» – говорится в сообщении сочинского клуба.

Заболотный выступал за «Сочи» с 2018 года. С полной статистикой 35-летнего вратаря можно ознакомиться здесь .