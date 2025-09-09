«Пари НН» принимает «Оренбург». Приходите поддержать нижегородцев в домашнем матче!

В восьмом туре Мир РПЛ «Пари НН» сыграет с «Оренбургом».

Матч пройдет в субботу, 13 сентября, в 14:00 на стадионе «Мордовия Арена».

«Пари НН» после семи туров чемпионата находится на 15-й строчке, набрав три очка. Оренбуржцы же идут на 12-м месте, обладая семью очками. Нижегородцы, ждем всех на домашнем матче против «Оренбурга»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .