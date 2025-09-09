«Рубин» встретится с махачкалинским «Динамо». Казанцы, ждем всех на домашнем матче!
В восьмом туре Мир РПЛ «Рубин» сыграет с «Динамо» Махачкала.
Матч пройдет в пятницу, 12 сентября, в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».
«Рубин» после семи туров чемпионата идет на седьмой строчке в турнирной таблице, обладая 11-ю очками. Махачкалинцы же расположились на 11-м месте, имея восемь очков в активе. Приходите поддержать казанцев на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости