«Рубин» встретится с махачкалинским «Динамо». Казанцы, ждем всех на домашнем матче!

В восьмом туре Мир РПЛ «Рубин» сыграет с «Динамо» Махачкала.

Матч пройдет в пятницу, 12 сентября, в 19:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» после семи туров чемпионата идет на седьмой строчке в турнирной таблице, обладая 11-ю очками. Махачкалинцы же расположились на 11-м месте, имея восемь очков в активе. Приходите поддержать казанцев на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .