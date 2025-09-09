  • Спортс
  Отавио из «Аль-Насра» Роналду перешел в «Аль-Кадисию». Его купили за 60 млн евро у «Порту» в 2023-м
Отавио из «Аль-Насра» Роналду перешел в «Аль-Кадисию». Его купили за 60 млн евро у «Порту» в 2023-м

Полузащитник «Аль-Насра» Отавио перешел в «Аль-Кадисию».

Ранее сообщалось, что 30-летний бразильский хавбек подпишет контракт до 2027 года.

Напомним, что в 2023-м команда Криштиану Роналду приобрела Отавио у «Порту» за 60 млн евро. Эта продажа стала рекордной для португальского клуба.

В прошлом сезоне футболист провел 28 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его полная статистика – здесь.

Изображение: x.com/Alqadsiah

Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Аль-Кадисии» в X
