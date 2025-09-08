«Аль-Наср» продаст Отавио «Аль-Кадисии». Клуб Роналду за 60 млн евро купил хавбека у «Порту» два года назад

«Аль-Наср» Роналду продаст Отавио «Аль-Кадисии».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , стороны достигли соглашения по сделке.

30-летний полузащитник подпишет контракт до 2027 года.

Два года назад команда Криштиану Роналду приобрела Отавио у «Порту» за 60 млн евро. Эта продажа стало рекордной для португальского клуба.

В прошлом сезоне футболист провел 28 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его полная статистика – здесь .