«Аль-Наср» продаст Отавио «Аль-Кадисии». Клуб Роналду за 60 млн евро купил хавбека у «Порту» два года назад
«Аль-Наср» Роналду продаст Отавио «Аль-Кадисии».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли соглашения по сделке.
30-летний полузащитник подпишет контракт до 2027 года.
Два года назад команда Криштиану Роналду приобрела Отавио у «Порту» за 60 млн евро. Эта продажа стало рекордной для португальского клуба.
В прошлом сезоне футболист провел 28 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его полная статистика – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
